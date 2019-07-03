Автор теории конкурентных преимуществ выступит на Synergy Global Forum

Майкл Портер – всемирно известный экономист и специалист в области конкурентных стратегий впервые выступит в России с открытой программой в рамках Synergy Global Forum. На ежегодном образовательном форуме спикер поделится своими мыслями о сильных сторонах России и представит предпринимателям эффективные методы конкуренции.

Портер, обладатель награды Академии менеджмента George R. Terry Book за выдающийся вклад в развитие менеджмента, неоднократно консультировал представителей правительств России, США, Индии, Канады и Португалии. Он занимался стратегическими вопросами в крупных международных компаниях, среди которых Caterpillar, Procter&Gamble, Scotts Miracle-Gro, Royal Dutch Shell и Taiwan Semiconductor. Также Майкл Портер имеет большой опыт работы в качестве советника по бизнесу в рамках социального сектора. В 2005 году он подготовил исследование по заказу правительства России: по его мнению, приоритетом в развитии российской экономики на ближайшие годы должен стать малый и средний бизнес.

«Одна из главных ошибок предпринимателей в России — это конкуренция за то, чтобы считаться лучшим. Они не ищут свой собственный путь, а идут тем же путем, что и остальные, полагая, что на этом пути можно достичь лучших результатов, но это не так. На Synergy Global Forum я расскажу о том, как выбрать свою стратегию, чтобы действительно одержать победу и привести свою компанию к глобальным результатам», — комментирует свой приезд Майкл Портер.

Своими работами Портер популяризовал понятие экономического кластера, предложил первую известную типологию конкурентных стратегий, разработал методику анализа конкурентоспосбности и модель пяти рыночных сил. Среди достижений Майкла Портера — премия Адама Смита, три награды McKinsey, а также семь почетных докторских степеней.

«В настоящий момент мировой рынок стремится к глобализации, и российским предпринимателям нужно быть готовыми конкурировать в текущих условиях. Мы пригласили Майкла Портера для того, чтобы он поделился эффективными и актуальными концепциями и методиками в области экономической конкуренции. Это поможет нам сделать рывок в стратегии развития предпринимательства», — отмечает президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Помимо Портера, на форуме выступят знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, эксперт в области повышения эффективности бизнеса и бизнес-консультант Ицхак Адизес, сестра основателя «Facebook» Рэнди Цукерберг, строительный магнат Грант Кардон и другие известные спикеры.

На форуме одновременно будут работать 5 сцен — основная и четыре параллельных, — на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. «Большая цель достижима» — такой слоган организаторы выбрали для события в этом году.

Ежегодное событие пройдет 4 октября на «Газпром Арене», где соберется 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Организатором выступает Университет «Синергия». GazetaSpb — информационный партнер мероприятия.