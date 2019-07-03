Гроза с ветром в 20 м/с вернется в Петербург в четверг

Под порывами ветра с Финского залива начнут падать деревья.

Гроза, дожди и ливень вернутся в Санкт-Петербург уже завтра в четверг 4 июля — В ГУ МЧС в среду 3 июля третий день подряд публикуют предупреждение о тяжелых погодных условиях.

Ветер, судя по сообщению спасателей Петербурга, станет еще сильнее и вырастет до 20 м/с, причем начиная с 21 часов 3 июля. Это значит, что в Санкт-Петербурге начнут падать деревья — сегодня об одном падении на автомобиль на пр. Энгельса уже сообщили очевидцы в социальных сетях.

Июнь выдался необычно жарким — а сегодня в Петербурге за 20 минут выпало рекордное число осадков, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила. Обильные дожди поставили Петербург в тяжелые пробки, затопили несколько улиц и участков ЗСД, подземные переходы. Уровень воды в Неве вырос до 72 см — при этом показатели дамбу не закрывают, но если дожди продолжатся, то показателей продолжит увеличиваться.