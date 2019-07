Warner Bros. готовит сериал про Гарри Поттера

Речь идет о приквеле к серии фильмов о мальчике, который выжил.

Об этом стало известно 3 июля. Обо всем сообщает портал We got it covered, ссылаясь на собственные источники. Киностудия Warner Bros. уже начала работу над телесериалом, который расскажет о событиях, которые происходили до того, как появился на свет Гарри Поттер. Рассказывается, что действие будет происходить в Хогвартсе, а также в некоторых странах Европы. При этом ни про персонажей, ни про сюжет ничего не говорится. Они будут принципиально новыми – это будет история про давно всем полюбившуюся вселенную, но о других людях.

Warner Bros. тщательно готовится к выпуску сериала, так как собирается публиковать его через собственный стриминговый сервис, которому придется тягаться с Netflix и DisneyPlus.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джоан Роулинг пообещала выложить четыре новых истории по вселенной «Гарри Поттера».