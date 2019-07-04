Вошедшая в Вашингтон бронетехника вызвала протест пацифистов

БМП Bradley в 2004 году, во время войны в Ираке. Фото: wikipedia.org

БМП Bradley в 2004 году, во время войны в Ираке. Фото: wikipedia.org

Вашингтон начали украшать военной техникой ко Дню независимости. Первыми в городе установили две проржавевшие бронемашины Bradley без основного их вооружения — 25-миллиметровых пушек.

БМП M3 Bradley поставили по бокам от сцены возле мемориала Авраама Линкольна, где 4 июля выступит Дональд Трамп. Рядом с бронетехникой участники антивоенного движения развернули протест против милитаризации праздника. В руках они держали плакат «Спасибо, но танки не нужны» и надувную фигуру Трампа в подгузнике, известную как «малыш Трамп». Жители Вашингтона заявили, что демонстрация силы и независимости США не должна сопровождаться запуском бомбардировщиков над их головами. Кроме того, ранее эксперты предупреждали, что тяжелая бронетехника может вызвать осадки грунта на центральном бульваре Вашингтона.

Танки Abrams, которые обещал продемонстрировать Трамп, на праздник еще не прибыли, но газета USA Today опубликовала фотографию, где на железнодорожной платформе кроме Bradley находились два танка Abrams и другая военная техника. Где их установят, пока не известно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп обещал подумать над предложением посетить 75-летие Победы.