Трамп обещал подумать над предложением посетить 75-летие Победы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление о том, что всерьез рассматривает предложение президента России Владимира Путина.

Ранее Путин в ходе переговоров предложил лидеру США посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войн.

После завершения саммита «большой двадцатки» Дональд Трамп сообщил, что к приглашению относится крайне серьезно, передает издание РБК.

Празднование юбилея победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве в следующем году. Ранее, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о том, что Трамп позитивно отреагировал на данное предложение и будет ждать официального приглашения. Он отметил, что Путин отправит его в ближайшее время.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ангела Меркель выглядела бодро во время недавней встречи с Владимиром Путиным.