В министерстве обнаружено мошенничество на 365 млн рублей

На сотрудников Министерства образования и науки заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

С 2012 года в министерстве в рамках федеральной целевой программы велась работа по разработке и внедрению информационной системы стоимостью 364,7 млн рублей, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Ведомство заключило три крупных госконтракта на создание системы для обработки научных результатов, однако по прошествии 7 лет дело с места не стронулось.

Один контракт стоимостью 90 млн рублей был заключен с ЧКОО «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.», представителем международной компании PwC. Акты приемки были подписаны, систему сдали, но она не заработала. Тогда министерство заключило еще два контракта на общую сумму 274,7 млн рублей с ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России». В библиотеке утверждают, что работу выполнили, однако на баланс министерства система не поступила, а в самом ведомстве комментировать нереализованный проект отказываются.

Сейчас ситуацию рассматривает отдел по расследованию особо важных дел Следственное Управление УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве.

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