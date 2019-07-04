Набиуллина видит, что экономике плохо, но денег не даст

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России «уперлась в свой структурный потолок», однако считает, что стимулировать ее рост за счет денежно-кредитной политики опасно.

Вливание денег на российский рынок, по ее мнению, породит либо скачок инфляции, либо «пузыри» на финрынках, а скорее всего и то, и другое. Вместе с тем, по ее словам, в мае рост ВВП РФ замедлился до 0,2% при очень низкой безработице. Набиуллина отметила, что бизнес сейчас по-прежнему не видит перспектив, а доходы людей не растут, и они потому совсем не рады достигнутой стабильности.

Решать проблему, по мнению Эльвиры Сахипзадовны, нужно за счет структурных преобразований, включающих перераспределение трудовых и финансовых ресурсов в сферы с большей отдачей, и увеличения производительности труда. Кроме того, глава ЦБ призвала создавать стимулы для предпринимательской инициативы.

Многие экономисты критикуют Набиуллину за намеренно ослабленный в 2104 году по указке МВФ рубль, а также отмечают, что текущая политика ЦБ способствует оттоку средств за рубеж, а высокая ключевая ставка и сдерживание инфляции оборачиваются обескровливанием российской экономики.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Набиуллина станет крестной матерью ледокола “Урал”