Уничтожено более 32 тонн яблок из Республики Беларусь

Уничтожено более 32 тонн яблок. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Уничтожено более 32 тонн яблок. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Во временной период с 26 июня по 2 июля на полигоне твердых бытовых отходов, который расположен в городе Себеж в Псковской области, уничтожались яблоки.

Механическим путем было уничтожено более 32 тонн яблок в присутствии сотрудников Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Уничтожение продуктов происходило согласно «Положению о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», которое было принято Решением Комиссии Таможенного союза.

Данные яблоки были доставлены на территорию России незаконно из Республики Беларусь без документов, которые подтвердили бы фитосанитарное состояние и происхождение яблок.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гендиректора УК в Полюстрово будут судить за отказ в предоставлении информации.