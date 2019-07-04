Подтопления на улицах Петербурга устранены

В ГУП «Водоканал» поступило 266 обращений через «Горячую линию» о подтоплениях и появлением засоров на сетях канализации.

Обращения в Санкт-Петербурге поступали в пиковые часы дождя, который проходил вчера, 3 июля. В связи с заявками на места выехали 68 аварийных бригад. Специалисты проводили прочистку ливневой канализации, откачивали воду. Крышки смотровых канализационных колодцев были открыты в качестве дополнительной меры отвода скопившейся воды.

Основная часть воды была ликвидирована естественным путем через ливневые стоки через 1,5 часа после дождя, то есть около 20:30. Это говорит об исправности канализации, при учете количества осадков.

На данный момент проводится дополнительная диагностика ливневой канализации во всех районах Санкт-Петербурга в преддверии прогнозируемых дождей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что движение на Витебском путепроводе будет ограничено до августа.