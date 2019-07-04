Беглов оценил строительные работы на Гранитной улице

Стало известно, что строительные работы идут с опережением графика, движение планируют открыть 25 августа 2019 года.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на Гранитную улицу для проверки хода строительных работ, идущих там на текущий момент. Новый участок дороги соединит Новочеркасский проспект с Ладожским вокзалом, в результате чего жители Малой Охты смогут получить проезд к станции метро «Ладожская».

Изначально работы планировалось завершить к 1 сентября, но, как стало известно, работы идут с опережением графика и теперь движение смогут запустить уже 25 августа.

Беглов рассказал, что Петербург стремится повысить нормативы качества дорожного покрытия — асфальт должен служить сроком до 12 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов выпил чай с сотрудниками ГИБДД и обсудил проблемы. Сам глава Санкт-Петербурга пообещал, что в 2020 году установят новые камеры видеофиксации, а дороги продолжат ремонтировать.