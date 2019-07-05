Беглов вспомнил Гранина в соцсети

Пользователи “Вконтакте” предложили внести книги писателя в школьную программу.

Александр Беглов напомнил петербуржцам, что 4 июля исполнилось 2 года со смерти писателя Даниила Гранина. Врио губернатора Петербурга призвал горожан на своей странице в соцсети “ВКонтакте” прочесть ”Блокадную книгу” — одно из самых знаменитых произведений автора.

Беглов вспомнил о всех достижениях Гранина и слова критиков о “Блокадной книге” — “будто царапал гильзой на каске, мелом на Рейхстаге”. Пользователи соцетей предложили внести книги в школьную программу. Кто-то вспоминает, что так и не смог прочесть Блокадную книгу — слишком тяжелой она оказалась. При этом, как заметила пользователь Ирина С., Гранин не стал вносить в книгу самые жуткие страницы жизни в блокадном Ленинграде.

Даниил Гранин (1919 — 2017) переехал в Ленинград из Курской губернии, воевал на фронте в годы Великой Отечественной войны. Похоронен на Комаровском кладбище. Мемориальную доску в честь писателя открыли на Малой Посадской улице на доме 8, где он долгое время жил.

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