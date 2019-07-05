Автором макета бомбы на Кузнецова оказался восьмиклассник

Предмет обнаружил студент архитектурного ВУЗа. Фото: https://vk.com/spb_today
Предмет обнаружил студент архитектурного ВУЗа. Фото: https://vk.com/spb_today

К семи бумажным тубусам примотали изолентой плату с часами.

В четверг полицейские проверяли сообщение о бомбе на пр. Кузнецова в Петербурге. Сегодня стало известно, что подозрительный макет положил в мусорный контейнер школьник.

В баке нашли семь тубусов из бумаги, к которым кто-то примотал изолентой плату с электронными часами, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах 5 июля. Студент архитектурного ВУЗа поблизости посчитал предмет подозрительным и обратился в полицию. На место приезжали сотрудники Росгвардии, но ничего опасного не обнаружили.

Сейчас полиция работает с восьмиклассником, который, как уже установлено, положил странный макет в бак. Он объяснил, что макет не работал. Как именно он должен был работать, в правоохранительных органах не уточнили. Вероятно, школьнику еще нет 16 лет, так что даже если уголовное дело возбудят, он может избежать ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, Росгвардия проверила подозрительный предмет в Красносельском районе Петербурга.

бомба красносельский район кузнецова макет полиция росгвардия школьник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автором макета бомбы на Кузнецова оказался восьмиклассник
За хорошими зарплатами молодежь идет в IT и полицию
Благовещенский мост закроют на час в воскресенье
Мошенник уговорил женщину вложиться в бизнес через сайт знакомств
Петербуржцы пересаживаются на самокаты
В ЗакСе Петербурга обсудили ремонт поликлиники в Отрадном
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Беглов вспомнил Гранина в соцсети