Росгвардия проверила подозрительный предмет на Кузнецова

Он не представлял опасности для людей.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Специалисты выезжали в дом номер 32 по улице Кузнецовской – люди сообщили, что там лежит какой-то бесхозный предмет, вызывающий подозрения. Жильцам пришлось покинуть здание, пока сотрудники правоохранительных органов выясняли, насколько он опасен – оказалось, что тревожиться не было причин. Все петербуржцы уже вернулись в квартиры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Росгвардия не рекомендует распространяться об отдыхе в социальных сетях. Белокопытов считает, что не стоит публиковать информацию о своем времени отсутствия, предстоящих путешествиях, размещать фотографии своих билетов и отмечать на фото местоположение. Дело в том, что преступники могут воспользоваться отсутствием человека дома.