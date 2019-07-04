Росгвардия проверила подозрительный предмет на Кузнецова

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Он не представлял опасности для людей.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Специалисты выезжали в дом номер 32 по улице Кузнецовской – люди сообщили, что там лежит какой-то бесхозный предмет, вызывающий подозрения. Жильцам пришлось покинуть здание, пока сотрудники правоохранительных органов выясняли, насколько он опасен – оказалось, что тревожиться не было причин. Все петербуржцы уже вернулись в квартиры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Росгвардия не рекомендует распространяться об отдыхе в социальных сетях. Белокопытов считает, что не стоит публиковать информацию о своем времени отсутствия, предстоящих путешествиях, размещать фотографии своих билетов и отмечать на фото местоположение. Дело в том, что преступники могут воспользоваться отсутствием человека дома.

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