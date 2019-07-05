Со счетов россиян сняли 6 млн с помощью перевыпущенных сим-карт

Оперативники задержали, подозреваемых в хищении денег с помощью сим-карт. Фото:pixabay.com
Оперативники задержали, подозреваемых в хищении денег с помощью сим-карт. Фото:pixabay.com

Оперативники Петербурга задержали подозреваемых в хищении более 6 млн рублей со счетов россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Двоих злоумышленников задержали на территории Москвы и Чебоксар. Их подозревают в хишении денег со счетов семи граждан.

По версии следствия, один из задержанных, получив доступ к личным данным клиентов банка, изготовил поддельные документы для своего поддельника. После чего, второй злоумышенник в офисе отдела связи осуществил перевыпуск сим-карт клиентов банка.

С помощью сим-карт подозреваемые перевели деньги со счетов через мобильный банк на заранее подготовленные банковские карты.

У подозреваемых изъяты бланки нотариальных доверенностей, печати нотариусов, 30 банковских карт на «подставных» лиц, а также сим-карты различных операторов связи.

Возбуждено уголовное дело. Мужчины заключены под стражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец купил поддельные деньги через даркнет.

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