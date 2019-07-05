Суд вынес приговор по делу о серийных разбоях в магазинах Петербурга

Пять человек обвиняются в 13 разбоях в магазинах. Фото: pixabay.com
Пять человек обвиняются в 13 разбоях в магазинах. Фото: pixabay.com

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о рахбоях в магазинах Петербурга. Группа из пяти человек признаны виновными в 13 преступлениях.

Обвиняемыми по делу проходят Довудпирим Мейлиев, Алишер Каримов, Азиз Мустакимов, Бекзод Маджитов и Акмал Камолов. Решением суда их ждет от 5 лет 1 месяца до 3 лет 7 месяцев в колонии строгого режима в зависимости от роли и степени участия в преступлениях. Приговор в законную силу пока не вступил.

Потерпевшими по делу проходят 27 человек. Общая сумма ущерба составила 800 тыс. рублей, сообщает прокуратура Петербурга.

Согласно материалам дела, злоумышленники некоторое время наблюдали за магазинами и искали пути отступления. После чего совершали разбой с применением пневматического газобалонной пистолета и других орудий. Для давления на сотрудников магазина они использовали предметы, похожие на нож, кастет и пистолет.

Ранее сообщалось, что в Московском районе неизвестный совершил разбойное нападение на салон сотовой связи.

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Суд вынес приговор по делу о серийных разбоях в магазинах Петербурга
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