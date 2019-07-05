Оштрафованы злоумышленники за поджог редакции «ФАН»

Поджог офисов редакции «ФАН» произошел ещё в прошлом году. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил завершить уголовное дело в отношении поджигателей.

В свершении умышленного повреждения имущества обвинялись Игорь Васильев, Василий Кирсанов, Вадим Лифшиц и Аркадий Орлов, сообщили Gazeta.SPb в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все они признаны виновными. Установлено, что злоумышленники вступили в преступный сговор, распределив роли между собой. Отмечается, что Орлов передавал деньги Васильеву, а Лифшиц следил за исполнением поджога, который исполняли люди, найденные Васильевым. Последний также должен был заплатить им и привести к редакции.

Суд приговорил Кирсанова и Васильева к штрафу в 35 тысяч рублей, Лившицу назначен штраф в 25 тысяч рублей, а Орлову — 20 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пять человек пострадали в ДТП с маршруткой под Петербургом.