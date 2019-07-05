Современный человек способен понять рисунки палеолита

Ученые провели эксперимент, в ходе которого было установлено, что мозг современного человека по-особому реагирует на странные рисунки палеолита.

Речь идет о рисунках, на которых изображены непонятные каракули, а не, как принято считать, сцены охоты или фигуры. Предполагается, что рисунки всё же обладали функцией передачи информации, однако, что именно они значат, определить довольно сложно.

Специалисты провели эксперимент для изучения данного вопроса. Добровольцы исследовались при помощи аппарата МРТ. Во время сеанса им показывали современные простые изображения, фотографии пейзажей, фрагменты древнего критского письма, современные слова и те самые рисунки палеолита, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Было отмечено, что при виде древних рисунков мозг активирует те же области мозга, которые отвечают за восприятие отдельных объектов. Это указывает на то, что рисунки не являются просто каракулями, в них заложена осмысленная законная система.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотни морских обитателей ежегодно запутываются в пластиковых отходах.