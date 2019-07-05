В Китае найдены древние деформированные черепа

Это делалось в связи с модой. Фото: Pixabay
Это делалось в связи с модой. Фото: Pixabay

Ученые, которые обнаружили необычную находку, предполагают, что древние люди намеренно изменяли фактуру своего черепа.

Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп. При этом, на каждом обнаружены признаки намеренного изменения формы, пишет ScienceAlert со ссылкой на соответствующее исследование.

Возраст останков в среднем составляет порядка 12 тысяч лет, при этом самому молодому скелету около 5 тысяч лет. Они были найдены на территории северо-восточной китайской провинции Гирин.

Отмечается, что изменения черепа не является врожденной аномалий. По предположению ученых, древние люди имели некую моду на более вытянутую форму головы, в связи с чем добивались деформации намеренно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что современный человек способен понять рисунки палеолита.

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