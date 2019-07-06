На Аляске отмечена рекордная жара

По данным метеорологов, в минувший четверг, 4 июля, на территории крупнейшего горда Аляски Анкоридже была зафиксирована температура воздуха в 32,2 градуса по Цельсию.

Данное значение является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений за погодой на Аляске, передает Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов Америки.

Предыдущий рекорд был поставлен в июне 1969 года. Он составлял всего 29,4 градуса по Цельсию, пишет РИА Новости.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах Кенай также отмечена рекордно высокая температура — 31,6 градусов тепла, Кинг-Салон — 31,6 градусов.

Отмечается, что жара будет сохраняться на протяжении выходных в юных частях Аляски.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что путешественник Фёдор Конюхов прервал полет на экспериментальном самолете из-за плохой погоды.