На улице Бабушкина перевернулся автомобиль

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

ДТП произошло воскресным утром на улице Бабушкина Невского района Санкт-Петербурга. Очевидцы поделились фотографиями происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На фотографии видно, как возле тротуара на проезжей части в перевернутом состоянии лежит автомобиль марки «ВАЗ-2113». Больше никакой информации на текущий момент нет.

Пользователи группы решили посоревноваться в шутках по поводу инцидента:

«Пузико почешите!»; «Ждёт, пока НОРМАН откроют?»; «Не, ну а чего вы хотите, утро же, выспится и встанет»; «Ещё 5 минут, мам».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Петербурга произошел взрыв газа в доме. На Красноармейской улице в Адмиралтейском районе города в жилом доме произошел взрыв газа. В квартире на момент происшествия находился молодой человек, его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с ожогами первой и второй степени.