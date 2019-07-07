В центре Петербурга произошел взрыв газа в доме

Взрыв произошел в квартире на первом этаже дома, находящегося на 13-ой Красноармейской улице в 4:50 утра. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

Взрыв произошел в квартире на первом этаже дома, находящегося на 13-ой Красноармейской улице в 4:50 утра. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

На Красноармейской улице в Адмиралтейском районе города в жилом доме произошел взрыв газа.

Ранним воскресным утром 7 июля 2019 года очевидец случившегося выложил пост в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, взрыв произошел в квартире на первом этаже дома, находящегося на 13-ой Красноармейской улице в 4:50 утра. Стекла в подъезде были выбиты ударной волной и погиб котёнок. «Картина этого там была ужасная», — говорит очевидец.

В квартире на момент происшествия находился молодой человек, его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с ожогами первой и второй степени. О других пострадавших не сообщалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Флориде произошел взрыв в торговом центре. В Twitter появилось видео последствий взрыва. Торговый павильон практически уничтожен, его обломки разметало в разные стороны в радиусе ста метров. Кроме того, повреждены и соседние здания.