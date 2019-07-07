В пригороде Петербурга загорелся детский сад

Всех детей из сада и персонал оперативно эвакуировали. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

Всех детей из сада и персонал оперативно эвакуировали. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

Сегодня, 7 июля 2019 года, в поселке Ушково Курортного района Петербурга загорелся один из корпусов детского оздоровительного городка, который работает как летний детсад, воспитанники находятся там круглосуточно, а родители навещают их по выходным.

О происшествии первыми сообщили пользователи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, причиной пожара в садике стала загоревшаяся проводка. Также свидетели возгорания рассказали, что пожарные бригады прибыли на место, а всех детей из сада и персонал оперативно эвакуировали. На текущий момент о пострадавших не сообщается.

В МЧС уточнили, что пожар возник не в помещениях детского сада, а на крыше находящегося на территории административного здания.

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