В Адмиралтейском саду зарезали бомжа

42-летний бездомный, пытался закинуть тело своего "товарища" в мусорный контейнер с целью сокрытия следов. Фото: Pixabay

42-летний бездомный, пытался закинуть тело своего "товарища" в мусорный контейнер с целью сокрытия следов. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы задержали убийцу в тот момент, когда он пытался спрятать тело убитого в мусорный бак.

Ранним утром 6 июля нарядом ГИБДД, в ходе патрулирования города, был обнаружен труп 56-летнего мужчины без определенного места жительства по адресу Адмиралтейский проезд, д. 1. Оказалось, что причиной смерти стало ножевое ранение.

Преступник был найден моментально: 42-летний бездомный, пытался закинуть тело своего «товарища» в мусорный контейнер с целью сокрытия следов. Как стало известно, он зарезал мужчину в около 5 часов утра на территории Адмиралтейского сада во время возникшей между ними ссоры.

На мужчину заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство).

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