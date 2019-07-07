В Бокситогорске у 95-летней пенсионерки украли деньги

На данный момент полиция принимает все меры по поиску и поимке злоумышленников. Фото: PIxabay

На данный момент полиция принимает все меры по поиску и поимке злоумышленников. Фото: PIxabay

В городе Бокситогорск Ленинградской области жертвой мошенников стала 95-летняя доверчивая женщина.

6 июля в полицию Бокситогорского района поступило сообщение о том, что днем ранее к пожилой женщине в дверь квартиры, находящейся по адресу Социалистическая улица, д. 19 в городе Бокситогорске, постучали двое неизвестных злоумышленников и попросили запустить их внутрь под предлогом проверки счетчиков. Доверчивая старушка пустила их в квартиру ни о чем не подозревая. После того, как злоумышленники удалились, закончив все свои «дела», пенсионерка обнаружила пропажу денег из кошелька в сумме 2500 рублей, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД.

На данный момент полиция принимает все меры по поиску и поимке злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гатчинском районе украли скутеры за 170 тыс рублей. В Гатчинском районе расследуется дело о пропаже двух скутеров. Сотрудники правоохранительных разыскивают злоумышленника.