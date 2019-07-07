В Гатчинском районе украли скутеры за 170 тыс рублей

Хозяин заметил пропажу скутеров спустя два месяца.

В Гатчинском районе расследуется дело о пропаже двух скутеров. Сотрудники правоохранительных разыскивают злоумышленника, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

7 июля 2019 года 44-летний гражданин обратился в полицию Гатчинского района для подачи заявления о том, что в период с 15 мая по 7 июля текущего года неизвестный преступник проник на садоводческий участок через разбитое окно и похитил оттуда два скутера. Сумма ущерба оценивается в более чем 170 тыс рублей.

Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на поиск и поимку преступника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Московском районе украден «Лексус» за 7 миллионов. 3 июля 2019 года, в отделение полиции по Московскому району Санкт-Петербурга обратилась женщина 1985 года рождения с информацией о пропаже автомобиля.