В Московском районе украден «Лексус» за 7 миллионов

Вчера, 3 июля 2019 года, в отделение полиции по Московскому району Санкт-Петербурга обратилась женщина 1985 года рождения с информацией о пропаже автомобиля.

Пострадавшая сообщила сотрудникам полиции, что её автомобиль марки «Лексус LX570» был похищен неизвестными злоумышленниками. Автомобиль был оставлен хозяйкой на временной период с 19:40 3 июля по 21:35 того же дня у дома 27 корпус 1 по Дунайскому проспекту.

Сумма причиненного автовладелице ущерба составила 7,3 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту инцидента сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Полиция проводит проверку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморском районе Санкт-Петербурга украдена дорогостоящая иномарка.