С грифонов Банковского моста уже слезает позолота

Покрытие слезает и с "шариков" на перилах. Фото: "Мегаполис"

Покрытие слезает и с "шариков" на перилах. Фото: "Мегаполис"

Со дня открытия моста через канал Грибоедова еще не прошло даже месяца.

С крыльев грифонов в центре Петербурга стирают позолоту. Банковскому мосту может скоро снова понадобиться реставрация.

Жители Центрального района Петербурга опубликовали фотографии с моста через канал Грибоедова, на которых видно, что из-за человеческих рук сквозь позолоченные бока начинает просвечивать желтая краска, фотографии опубликовал Telegram-канал “Мегаполис”. Покрытие уже почти слезло с “шариков” на перилах.

Грифонов забрали на реставрацию в 2017 году. 19 июня мост торжественно открыли и его специально посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он настоятельно попросил петербуржцев не трогать скульптуры мифических чудовищ, но к его просьбам не прислушались. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что вандалы обезобразили Банковский мост через день после открытия.