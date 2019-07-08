“Паук” Сергей Троицкий повздорил с «Уральскими авиалиниями»

Музыкант хотел ударить сотрудника “Уральских авиалиний” ограничительным столбиком.

Музыкант Сергей Троицкий задержан после конфликта с представителем “Уральских авиалиний” в аэропорту Жуковский. Сотрудники аэропорта уверяют, что от “Паука”, лидера группы “Коррози металла”, пахло алкоголем.

Сергей Троицкий приехал в аэропорт в воскресенье 7 июля с билетом на август, сообщили в “Жуковском”. Музыканту предложили купить свежий билет, но при процессе покупки начался конфликт. К “Пауку” вышел представитель авиакомпании, но Троицкий попытался ударить его ограничительным столбиком. Сам «Паук» утверждает на странице в соцсети, что пытался улететь в Грецию и якобы доплатил за билет 28 тысяч рублей.

Сергей Троицкий возглавляет трэш-метал группу “Коррозия металла” с 1984 года. Живет в Москве и в 2013 году участвовал в выборах на пост мэра. По данным в сети, сейчас Троицкий хочет участвовать в выборах в Мосгордуму 43-его округа.

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