“Еврокебаб” на Непокоренных закрыли на 3 месяца

Шаверма отправила в больницу более 50 человек. Фото: pixabay.com
Шаверма отправила в больницу более 50 человек. Фото: pixabay.com

Индивидуальный предприниматель не явился на заседание суда.

В Петербурге решили участь бистро “Еврокебаб”, из-за шавермы которого 53 человека получили кишечную инфекцию. Индивидуальный предприниматель не пришел на слушание суда.

В Калининском районном суде учли все нарушения, которые зафиксировали санитарные инспекторы при визите в кафе на Непокоренных. Пол и оборудование не держали в чистоте, у владельцев не было документов о качестве и безопасности продуктов, сотрудники работали без медицинских книжек, сырые яйца не обрабатывались — и это еще не все, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 8 июля.

Предприниматель Горбунов П.И. не пришел на заседание, так что суд вынес решение о приостановке деятельности бистро на 90 суток.

Напомним, 53 человека отравились шавермой в Калининском районе Петербурга, значительная часть из них — студенты Политехнического университета, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.

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