Ребенок перенес операцию после падения с турника в Сосновом Бору

Ребенок получил тяжелейшую травму живота. Фото: pixabay.com
Ребенок получил тяжелейшую травму живота. Фото: pixabay.com

Четырехлетний мальчик играл на детской площадке вечером в субботу.

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту тяжелой травмы мальчика в Сосновом Бору. Ребенок упал с турника, позже ему пришлось сделать операцию.

Четырехлетний мальчик и его родственник пришли на площадку в Сосновом Бору вечером в субботу 6 июля, сообщили Gazeta.SPb в УСК РФ по Ленобласти 8 июля. Ребенок залез на турник, но упал и получил тяжелейшую травму живота. Его тут же отвезли в больницу, где врачи провели операцию. Его состояние на данный момент не уточняется.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, проводят проверку и назначают судебно-медицинские экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ребенок в Гатчинском районе Ленобласти умер во сне.

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