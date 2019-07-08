Жители Ремесленной не хотят “расселяться” в Шушары и Парголово

Дом стоит рядом с шестиполосным мостом Бетанкура. Фото: Baltphoto
Дом стоит рядом с шестиполосным мостом Бетанкура. Фото: Baltphoto

Аварийный дом на Петроградской стороне пытаются освободить с 2018 года.

Аварийный дом на Ремесленной улице до сих пор не расселили. 20 семей отказываются переезжать с Петроградки в Шушары и Парголово.

Дом на Ремесленной, 5 стоит рядом с шестиполосным мостом Бетанкура, но расселяют его из-за грибка, сообщает “Мойка78” 8 июля. Жители дома требовали расселения с 2018 года и власти Петербурга обещали запустить его еще прошлой весной. Позже выяснилось, что это удастся сделать только в 2019 году. Сейчас из 63 семей свои квартиры покинули только 15 из них.

Еще 20 семей не хотят уезжать туда, куда предлагают власти Петербурга. Жилье предоставляют в Шушарах и Парголово — ни в первом, ни во втором поселке в составе Петербурга нет даже станций метро. По крайней мере, их не отправляют в Кудрово — о “радостях” проживания в этом городе Gazeta.SPb ранее сообщила.

Пока неясно, что планируют делать со зданием, когда его наконец полностью освободят.

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