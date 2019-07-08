На здание Конюшенного ведомства претендует «таинственный» инвестор

В Петербурге не могут определиться с концепцией Конюшенного ведомства. Фото: Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте

В Петербурге не могут определиться с концепцией Конюшенного ведомства. Фото: Группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте

Еще один частный инвестор хочет заполучить здание Конюшенного ведомства. Инвестору «без году неделя», и он пока не известен в Петербурге. Но, возможно, он связан с девелопером Андреем Кошкиным и его компанией Yard Group.

Здание Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге вызвало интерес нового инвестора – 26 июня заявку в профильный комитет Смольного подала компания ООО «КИРАСА ИНВЕСТ». Срок рассмотрения заявки о заключении концессионного соглашения — не позднее 26.07.2019. Более того, не позднее, чем 06.08.2019 года на официальном интернет-ресурсе должна быть размещена информация о заключении концессионного соглашения.

Долгая история

Проект с реновацией Конюшенного ведомства – лакомый кусочек для многих российских инвесторов. Здание XVIII века ждет реновация уже десять лет, но все прежние предложения встречали отказ.

В 2014 году компания «Плаза Лотос Групп» братьев Зингаревичей планировала превратить его в апарт-отель One Konyushennaya Square с подземным паркингом. Проект подразумевал существенную перестройку здания и оценивался в 5 млрд рублей. Планы вызвали массу протестов горожан, по результатам которых в 2015 году его отобрали у инвестора и отдали в ведомство города, а в 2016 передали Музею истории Петербурга.

В 2017 году компания «Старт Девелопмент», реализующая проект города-спутника Южный, представила свою концепцию – инвестор готов был сделать там культурное пространство с музеями, магазинами, кафе.

В середине апреля 2019 года «Старт Девелопмент» вновь заявил о готовности заняться Конюшенным ведомством и представил обновленный проект стоимостью примерно в 8 млрд рублей, но власти решили не заключать договор.

Новый претендент

Уже 26 июня эстафету подхватила компания «КИРАСА ИНВЕСТ», которая обратилась в Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга с заявлением о заключении концессионного соглашения о приспособлении для современного использования здания Конюшенного ведомства. «КИРАСА ИНВЕСТ» была учреждена только 30 мая 2019 года. Однако это «новорожденная» организация решила вплотную заняться важными объектами культурного наследия. Естественно, на компанию, которая существует чуть больше месяца, никакой информации нет, кроме сведений об уставном капитале всего в десять тысяч рублей.

Тем не менее, данные все же можно найти – и, похоже, компания ООО «КИРАСА ИНВЕСТ» является аффилированной с группой компаний «Ярд», реализовавшей инвестиционный проект -апарт-отель Yard Residence на пересечении улиц Александра Невского и Херсонской. Ранее он назывался Prime Residence. За строительство объекта взялся девелопер Андрей Кошкин и его компания Yard Group. Застройщиком выступила ООО «Ялта», генеральным директором которой оказался тоже Андрей Кошкин. В 2016 году он покинул пост гендира и в итоге до декабря 2018 года гендиректором ООО «Группа Ярд» был учредитель «Кираса Инвест» Дмитрий Малютин.

Мусорный след

Андрей Кошкин в СМИ часто ассоциировался с проектами возведения в городе апарт-отелей. Однако здесь не все гладко. Так в начале июля «Группа Ярд» сдала в эксплуатацию апарт-комплекс бизнес-класса Yard Residence на пересечении улиц Александра Невского и Херсонской, проект которого, по данным СМИ, неоднократно пересматривался, а сроки переносились.

В 2018 г. интернет-газета «Фонтанка» сообщила о появлении огромной трещины на историческом здании, соседствующим со стройкой апарт-отеля на пересечении улиц Александра Невского и Херсонской. Трещина располосовала здание с крыши до первого этажа.

Кроме того, апарт — отель возведен на земле, как минимум, соседствующей с бывшем автопарком «Спецтранса», предназначенным для перевозки токсичных отходов.

Машины «Спецтранса» обеспечивали связь городских предприятий и с полигоном «Красный Бор» под Петербургом, который сегодня признают зоной экологического бедствия. Для того, чтобы строить жилой квартал на такой земле, необходима рекультивация. Была ли она проведена – не ясно. Информации о подобных действиях в проекте строительства и в открытых источниках найти не удалось.

Планы без разъяснений

Объект был сдан только буквально пару дней назад – второго июля с «просрочкой» почти на год. И уже сейчас Андрей Кошкин кажется решил взяться за реновацию культурных объектов. Однако, в отличие от того же «Старт Девелопмента», компания «Кираса Инвест» пока не представила никаких разъяснений – ни предполагаемой стоимости проекта, ни деталей реновации.

Не исключено, что компания попробует реанимировать концепцию апарт-отеля, что в 2014 году вызывала такой протест у горожан, что Смольный вынужден был отобрать здание у инвестора. Более того, вероятно, речь идет о схеме ГЧП, одной из форм которого и является концессия.Считается, что данная модель финансирования снижается нагрузка на бюджет, а у бизнеса появляются определенные гарантии и преференции.

Кому нужна концессия

Однако, не ясно, зачем такая схема нужна при реконструкции Конюшенного ведомства, и почему петербуржцы должны компенсировать аппетиты девелоперов за счет своих налоговых отчислений.

Кроме того, ГЧП предусматривает «коллективную ответственность» города и инвесторов, и не исключено, что гипотетический инвестор может попросту не справиться с взятыми на себя обязательствами и тогда на завершение работ или очередную консервацию объекта придется снова тратить бюджетные деньги. Такие рискованные проекты в Петербурге уже были. Достаточно вспомнить 2009 год и инвестора (группа «Синтез»), который отказался от проекта Юго-Западной ТЭЦ. В итоге город остался с проектом один на один.

Но даже если с Конюшенным ведомством все пройдет гладко, петербуржцам хотелось бы знать чуть больше о планах новых девелоперов, и они имеют на это полное право.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ЗакСе Петербурга обеспокоены судьбой Конюшенного ведомства.