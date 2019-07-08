ДТП на Луначарского: «паровозик» из четырех авто

На место прибыла пожарная служба, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

На место прибыла пожарная служба, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"/vk.com

На проспекте Луначарского произошло столкновение четырех машин.

Сегодня, 8 июля 2019 года, в Санкт-Петербурге на проспекте Луначарского, возле ТРК «Родео Драйв» столкнулись одна за другой четыре машины, которые двигались в попутном направлении. Об этом происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» около четырех вечера. Свидетели аварии заявляют в комментариях, что последний «в цепочке» автомобиль ехал по дороге с приличной скоростью, не оттормаживаясь и резко меняя полосы.

Также автор поста прикрепил к посту фотографии ДТП. По снимкам заметно, что на место прибыла пожарная служба, скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

Подробности аварии сейчас уточняются. Сведений о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажир Яндекс.Такси пострадал в ДТП в центре Петербурга. Очередное ДТП с участием Яндекс.Такси произошло в центре Санкт-Петербурга вечером в воскресенье 7 июля. По предварительной информации, в аварии пострадали люди.