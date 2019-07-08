В Петербурге выросла популярность национальной кухни

Таким образом, заведения с русской и итальянской кухни сдвинули доминировавшие ранее стейк-хаусы и рестораны грузинской национальной кухни. Фото: pixabay

Таким образом, заведения с русской и итальянской кухни сдвинули доминировавшие ранее стейк-хаусы и рестораны грузинской национальной кухни. Фото: pixabay

В первой половине текущего года в Петербурге открылось более 90 новых заведений общественного питания, из которых 46 — рестораны или кафе с концепцией одной из национальных кухонь мира.

9 из 46 заведений общепита специализируются на приготовлении национальных блюд, они стали лидерами среди открытых заведений, сообщает пресс-служба международной консалтинговой компании Colliers International. На втором месте расположилась русская кухня — в Петербурге были открыты семь новых точек. Таким образом, заведения с русской и итальянской кухни сдвинули доминировавшие ранее стейк-хаусы и рестораны грузинской национальной кухни.

Руководитель департамента услуг для ритейлеров Colliers International Владимир Каличава пояснил, что предпочтения в еде у жителей Петербурга подвержены различным веяниям, под которые стараются адаптироваться рестораторы города.

Также популярность набирают «рюмочные», за прошлый и текущий год в городе появилось не менее 9 подобных заведений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ресторане Петербурга, где отравились китайцы, нашли тараканов.