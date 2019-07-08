Благодаря электронным закупкам Петербург сэкономил 692 млн рублей

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил пользу электронных закупок на рабочем совещании.

Сегодня, 8 июля, прошло совещание с представителями городского правительства, на котором Беглов заявил, что доля предприятий малого и среднего бизнеса в госзакупках должна увеличиваться посредством «электронного магазина».

Кроме того, он подчеркнул, что активное развитие сферы госзакупок даст городскому бюджету дополнительные налоговые поступления и обеспечит рост конкуренции.

Комитет по госзаказу отмечает, что за первые полгода в Санкт-Петербурге прошли закупки на 132,8 млрд рублей, что составляет более 78% от планируемого заказчиками объема. Данная площадка позволила городу сэкономить 692 млн рублей на закупках.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что транспортная реформа может выйти бюджету Петербурга в 23 млрд рублей.

александр беглов бюджет комитет по госзаказу
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кадыров осудил грузинского телеведущего, оскорбившего Путина
У поселка Саперный случилось смертельное ДТП
В центре Тбилиси проходят столкновения
Благодаря электронным закупкам Петербург сэкономил 692 млн рублей
В небе над Петербургом заметили двойную радугу
Сергей Шнуров станет ведущим нового «Форт Боярда»
Транспортная реформа может выйти бюджету Петербурга в 23 млрд рублей
В Вашингтоне из-за ливня затопило Белый дом и подземку