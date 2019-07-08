В Китае мог родиться уже третий ребенок с отредактированной ДНК

Ребенок должен был родиться в июне-июле этого года. Фото: Pixabay

Ребенок должен был родиться в июне-июле этого года. Фото: Pixabay

Данное предположение сделал профессор медицинского центра Стэнфордского университета Уильям Хёрлбат.

Он полагает, что на территории Китая мог родиться уже третий ребенок, гены которого были искусственно отредактированы учеными. Он считает, что такой результат ожидается по итогам опытов китайского специалиста Хэ Цзянькуя, пишет PlanetToday.

Хёрлбат считает, что из-за того, что власти Китая были недовольны новостями о рождении двух детей с искусственно отредактированной ДНК, так как это противоречит этическим нормам, дальнейшие результаты экспериментов не будут афишироваться.

Однако ученые уверены, что их китайский коллега продолжает свои опыты, поэтому третий по счету ребенок должен был быть рожден приблизительно в июне-июле этого года.

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