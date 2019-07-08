Найден метод избавления от рассеяного склероза

Группа исследователей из Соединенных Штатов Америки, представляющая собой объединение молекулярных биологов, открыла метод борьбы с болезнью.

Установлено, что удаление некоторого гена провоцирует вспомогательные клетки нервной ткани к более активному восстановлению «изоляции» нейронов в случае её повреждения, передает журнал Nature Communications.

Именно управление активностью данного гена может помочь в подавлении симптомов рассеянного склероза.

Ученые были удивлены данным открытием. Они сообщили, что это рационально переворачивает имеющиеся представления о работе шванновских клеток.

Отметим, что рассеянный скорая является болезнью нервной системы, когда иммунные клетки атакуют оболочку нервных волокон. Развитие болезни приводит к разным последствиям от онемения конечностей до паралича.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что недостаток сна может спровоцировать болезнь Альцгеймера.