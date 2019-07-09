Секретарь ТИК №11 сообщила о попытке подкупа за 500 тыс рублей

Секретарь Территориальной избирательной комиссии №11 Алиса Кемаева пожаловалась, что ей предлагали полмиллиона рублей за написание заявления об увольнении, чтобы на ее место поставили другого человека.

По словам Кемаевой, с ней вела переговоры помощница вице-спикера Законодательного Собрания Анатолия Дроздова Екатерина Воронкова. У члена ТИК также есть аудиозапись прошедшего разговора, сообщает Кемаева «ЗакС.Ру».

Алиса Кемаева рассказала, что ранее ей предлагали устроиться на работу к Дроздову, но она отказалась по ряду причин.

На этот раз девушке предлагали не трудоустройство, а компенсацию за добровольный уход с текущей должности. Ей поступило предложение на 500 тыс рублей — сумма, которую она сможет заработать за несколько месяцев работы в ТИК.

Воронкова пыталась убедить Кемаеву словами: «Мы что-то, да, может, делаем нехорошее, но в принципе все отстраненно, никто ничего не видит».

Руководитель ТИК № 11 Константин Степанов считает, что такием образом Дроздов пытается подмять под себя комиссию перед муниципальными выборами.

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