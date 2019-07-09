В начале сентября в США может произойти дефолт

Рост федеральных доходов США, в целом, был "нерасторопным" и составил менее 3%, вопреки ожиданиям - раньше аналитики предполагали 6%. Фото: pixabay

Рост федеральных доходов США, в целом, был "нерасторопным" и составил менее 3%, вопреки ожиданиям - раньше аналитики предполагали 6%. Фото: pixabay

Такой риск существует из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений.

По оценкам экспертов, в сентябре 2019 года в США может произойти дефолт, сообщается в докладе Центра двухпартийной политики, который был опубликован 8 июля.

К такому выводу пришли специалисты из некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики в Вашингтоне (Bipartisan Policy Center, BPC) на основе анализа последних данных. Директор по экономической политике центра Шай Акабас отметил, что риск дефолта может вырасти в том случае, если снизятся федеральные доходы.

В релизе отмечается, что рост федеральных доходов США, в целом, был «нерасторопным» и составил менее 3%, вопреки ожиданиям — раньше аналитики предполагали 6%. В данной ситуации правительство Штатов не сможет своевременно платить по счетам уже в первых двух неделях сентября.

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