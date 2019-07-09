Мужчину приговорили к 4 годам за неудачную попытку мошенничества

Василеостровский районный суд приговорил жителя Петербурга к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей. Его обвиняют в попытке мошенничества с налогами.
Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии.
«Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в прокуратуре.
Суд установил, что житель Петербурга разработал план преступления. Целью его было — обогатиться на несколько миллионов с помощью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).
Мужчина подал в налоговый орган декларацию от ряда подконтрольных юрлиц, отразив в ней ложные сведения о сумму возмещения. Размер её составлял более 160 млн рублей.
Пополнить бюджет на несколько миллионов петербуржцу не удалось. Налоговый орган в возмещении суммы НДС отказал. Замысел мужчины был раскрыт.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гендиректору турфирмы грозят 4 года в исправительной колонии общего режима за мошенничество с деньгами клиентов.