Мужчину приговорили к 4 годам за неудачную попытку мошенничества

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве. Фото: Baltphoto/Павел Долганов
Суд вынес приговор по делу о мошенничестве. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Василеостровский районный суд приговорил жителя Петербурга к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей. Его обвиняют в попытке мошенничества с налогами.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в прокуратуре.

Суд установил, что житель Петербурга разработал план преступления. Целью его было — обогатиться на несколько миллионов с помощью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Мужчина подал в налоговый орган декларацию от ряда подконтрольных юрлиц, отразив в ней ложные сведения о сумму возмещения. Размер её составлял более 160 млн рублей.

Пополнить бюджет на несколько миллионов петербуржцу не удалось. Налоговый орган в возмещении суммы НДС отказал. Замысел мужчины был раскрыт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гендиректору турфирмы грозят 4 года в исправительной колонии общего режима за мошенничество с деньгами клиентов.

Василеостровский район мошенничество налоги ндс прокуратура
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Мужчину приговорили к 4 годам за неудачную попытку мошенничества