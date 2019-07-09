В Гатчине ветерану ВОВ выдадут деньги на жилье без очереди

В Петербурге проживает около 125 тысяч ветеранов. Фото: pixabay.com

В Петербурге проживает около 125 тысяч ветеранов. Фото: pixabay.com

Прокуратура Гатчины провела проверку о нарушении жилищных прав 80-летнего ветерана ВОВ.

В прошлом году мужчина был принят на учет как человек, который нуждается в жилье, предоставляемом по договору социального найма.

На данный момент он зарегистрирован и проживает в двухкомнатной квартире, однако при этом, размер жилой площади квартиры не дотягивает до установленной нормы на одного человека. В результате этого, Администрация Гатчинского муниципального района направила заявку в январе текущего года в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти на выделение средств, которые должны быть предоставлены ветерану для улучшения условий проживания.

Он получит финансирование в виде выплаты на строительство, либо на покупку жилья.

Прокуратура проконтролирует получение средств ветераном.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ветераны ВОВ и их вдовы получат единовременные выплаты.