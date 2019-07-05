В Петербурге ветераны ВОВ и их вдовы получат единовременные выплаты

В Петербурге отдельные категории граждан получат единовременные выплаты по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответсвующий закон подписал врио губернатора Александр Беглов.

На выплату в размере 7 тыс. рублей смогут расчитывать ветераны и инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, труженники тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и другие.

Выплата в размере 4 тыс. рублей будет предоставляться вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией и войны с Японией, а также вдовам и вдовцам инвалидов и участников ВОВ.

Не попавшие в указанные категории смогут получить выплату 3 тыс. рублей при условии, если они родились до 3 сентября 1945 года.

Выплаты будут перечислены в апреле 2020 года тем гражданам, сведения о которых имеются в Электронном социальном регистре населения Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Петербурге предлагают предоставить льготный проезд ветеранам ВОВ.