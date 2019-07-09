Правообладатели выдвинули предложение целиком удалять пиратские сайты

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Правообладатели настаивают, что удаление отдельных страниц пиратских сайтов не приносит должных результатов.

Правообладатели планируют получить еще больше возможностей по блокированию пиратских ресурсов без обращения в суд. Удаления из поисковиков отдельных страниц с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если на сайте регулярно распространяется нелегальный материал, то поисковик в сети не должен вообще выдавать на него ссылки.

Правообладатели изложили свою позицию в письме заместителю руководителя Роскомнадзора Вадиму Субботину, ведомство которого отвечает за блокировки в интернете, сообщает издание «Ведомости», которое ознакомилось с копией письма от медиакомпаний. Представитель Роскомнадзора отказался комментировать ситуацию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Роскомнадзор составил административный протокол на Google.

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