Правообладатели выдвинули предложение целиком удалять пиратские сайты

Правообладатели настаивают, что удаление отдельных страниц пиратских сайтов не приносит должных результатов.

Правообладатели планируют получить еще больше возможностей по блокированию пиратских ресурсов без обращения в суд. Удаления из поисковиков отдельных страниц с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если на сайте регулярно распространяется нелегальный материал, то поисковик в сети не должен вообще выдавать на него ссылки.

Правообладатели изложили свою позицию в письме заместителю руководителя Роскомнадзора Вадиму Субботину, ведомство которого отвечает за блокировки в интернете, сообщает издание «Ведомости», которое ознакомилось с копией письма от медиакомпаний. Представитель Роскомнадзора отказался комментировать ситуацию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Роскомнадзор составил административный протокол на Google.