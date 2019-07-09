Поезда метро встали из-за дымящегося кабеля

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К "Чернышевской" сегодня приезжали пожарные машины из-за задымления в метро. Фото: wikipedia.org

Сегодня на 6 минут встали поезда метро на Кировско-Выборгской линии между станциями «Площадь Восстания» и «Площадь Ленина».

Причиной остановки работы метрополитена стало задымление на перегоне между «Чернышевской» и «Площадью Восстания». По предварительным данным, его причиной стала неисправность муфты кабеля высокого напряжения.

По громкой связи пассажиров призвали покинуть метрополитен, а к «Чернышевской», ревя сиренами, подъехали несколько пожарных машин.

Вскоре движение поездов было восстановлено.

Также сегодня с 14:17 до 14:46 была закрыта станция метро «Лиговский проспект», где обнаружили бесхозный предмет, оказавшийся неопасным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что утром из-за дождей закрывали вход в метро «Девяткино»

ГУП "Петербургский метрополитен"
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Поезда метро встали из-за дымящегося кабеля
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