Поезда метро встали из-за дымящегося кабеля

Сегодня на 6 минут встали поезда метро на Кировско-Выборгской линии между станциями «Площадь Восстания» и «Площадь Ленина».
Причиной остановки работы метрополитена стало задымление на перегоне между «Чернышевской» и «Площадью Восстания». По предварительным данным, его причиной стала неисправность муфты кабеля высокого напряжения.
По громкой связи пассажиров призвали покинуть метрополитен, а к «Чернышевской», ревя сиренами, подъехали несколько пожарных машин.
Вскоре движение поездов было восстановлено.
Также сегодня с 14:17 до 14:46 была закрыта станция метро «Лиговский проспект», где обнаружили бесхозный предмет, оказавшийся неопасным.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что утром из-за дождей закрывали вход в метро «Девяткино»