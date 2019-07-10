Приставы арестовали имущество «УК Евротакт» за долг перед ТЭК

Судебные приставы по Петербургу наложили арест на имущество управляющей компании ООО «УК Евротакт». Она задолжала ГУП «ТЭК СПб» за поставленное тепло более 300 млн рублей.

Процедура проходила в офисе компании с участием понятых и представителей «ТЭК СПб». Под арестом оказались компьютеры, мебель, офисная и бытовая техника.

«Также был наложен арест на строительные материалы, принадлежащие управляющей компании», — уточнили в «ТЭК СПб».

В случае, если «УК Евротакт» не выплатит необходимую сумму, все арестованные предметы могут быть реализованы в счет долга.

Компания «УК Евротакт» основана в 2011 году. Под её управлением находятся более ста домов в Красносельском и Невском районах. Входит в многопрофильный холдинг — ПАО «ГИТ». Наряду с ней в структуру включены ООО «УК «Невская 40», ООО «УО «Профсервис» и ООО «Доверие». Долг каждой них перед «ТЭК СПб» также насчитывает более ста миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Петербурга погасил долг бывшей тещи за ЖКУ. Женщина задолжала более 83 тыс. рублей.