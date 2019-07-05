Петербуржец оплатил коммунальные долги бывшей тещи

У пенсионерки решили забрать оформленный на нее внедорожник. Фото: pixabay.com

У пенсионерки решили забрать оформленный на нее внедорожник. Фото: pixabay.com

Дочь пенсионерки грозилась “разоблачить” приставов в соцсетях, но потерпела поражение.

Петербуржец оплатил долги своей бывшей тещи за ЖКУ. Судебные приставы пригрозили отнять его внедорожник.

В отделе УФССП Приморского района Петербурга находилось производство в отношении пенсионерки, которая задолжала свыше 83 тысяч рублей за ЖКУ. К приставам пришла 58-летняя дочь и потребовала закрыть производство как доверенное лицо. Поскольку долг никто не гасил, ей отказали. Она пришла в ярость, сняла видео из отдела и пообещала “разоблачение в соцсетях”, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Санкт-Петербурга.

В УФССП решили изъять автомобиль должницы, но на Toyota Land Cruiser каталась не 85-летняя пенсионерка, а ее бывший зять. Он сначала попытался припугнуть приставов званием “полковника полиции”, но все же погасил долг, чтобы машину не отобрали, передают в УФССП Петербурга.

Дочь пенсионерки так и не смогла никого “разоблачить”: ее как самостоятельную должницу и лицо, призвавшее не платить за ХКУ, обязали через суд удалить видеозапись и опубликовать опровержение.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Шушарах УК заплатит за 10 дней молчания.