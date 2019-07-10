Киностудия Горького продаст землю «Леннаучфильма»

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на 4 млрд рублей, в числе которых территория бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Петербурге.

На вырученные средства киностудия планирует вдвое расширить производственные мощности.

Среди лотов, которые киностудия планирует выставить на продажу, пионерлагерь «Буревестник» под Серпуховом, территории «Центрнаучфильма» в Москве и две бывшие автобазы Министерства культуры, сообщает «Ъ». Торги до конца года проведет Российский аукционный дом. Также Киностудия Горького собирается 15 июля избавиться от 32% акций ОАО «Телебазис». Эта компания владеет 5,7 тыс. м2 коммерческой недвижимости в районе станции метро «ВДНХ» и сдает в аренду съемочные павильоны, офисные, складские и технические помещения.

Киностудия и раньше хотела продать непрофильные активы, однако это сделать не удавалось из-за стагнации на рынке коммерческой недвижимости.

Территория «Леннаучфильма» представляет собой два земельных участка площадью почти 2 га на Мельничной ул., рядом с Деминским садом, примерно в километре от Александро-Невской лавры. На этих землях разрешается строить объекты культуры и искусства. На участках находятся четыре запущенных и практически неиспользуемых здания общей площадью около 17,5 тыс. м2, которые не являются памятниками и поэтому не охраняются.

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