Ford выставит два российских завода на торги

Автоконцерн планирует продать с торгов свои закрывающиеся заводы в Набережных Челнах и во Всеволожске, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ford полностью погасил кредиты Внешэкономбанка, отметил Глава Минпромторга, сообщает ТАСС.

Вчера, 20 июня, на заводе во Всеволожске был последний рабочий день, а конвейер предприятия стоит уже неделю. Увольнение сотрудников Ford завершится до 26 июня.

О закрытии российских заводов Ford, производящих легковые автомобили, стало известно в конце марта. Кроме заводов во Всеволожске и Набережных Челнах закрывается завод двигателей в Елабуге. Совместное предприятие Ford и ПАО «Соллерс» с июля будет перезапущено на базе ООО «Форд Соллерс Елабуга», там будут производиться легкие коммерческие автомобили Ford Transit.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что прокуратура порекомендовала гендиректору «Форд Мотор Компани» не юлить с законом.