В Выборге закрывается единственный центр помощи бездомным

. Причиной закрытия стал накопившийся долг за коммунальные платежи на общую сумму в 60 тыс рублей. Фото: pixabay

. Причиной закрытия стал накопившийся долг за коммунальные платежи на общую сумму в 60 тыс рублей. Фото: pixabay

Выборгский центр помощи «Дом милосердия» закроется в конце лета из-за долгов по ЖКХ, но все еще нуждается в помощи.

О закрытии организации поведали на странице группы в социальной сети «ВКонтакте». «Дом Милосердия-Бетель» прекратит свою работу 30 августа текущего года, после чего сотрудники центра закроют его и передадут здание в руки администрации города. Причиной закрытия стал накопившийся долг за коммунальные платежи на общую сумму в 60 тыс рублей. На данный момент центр перестал принимать одежду и обувь, но продолжает нуждаться в мужском нижнем белье и бритвенных станках. Также требуются различные продукты: консервы, крупы, бульонные кубики и овощи.

Кроме того, центр просит неравнодушных граждан оказать финансовую помощь. «Если у кого-то есть желание и возможность помочь финансово, будем Вам очень благодарны, если вы поможете собрать часть от суммы долга, который висит за прошедший отопительный период, а это 60 000 руб», говорится в сообщении на странице центра.

За время работы сотрудники центра оказали помощь 153 человек и выдали 1600 горячих полноценных обедов.

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