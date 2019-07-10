За 3 года в Ленобласти потратят на нацпроекты 12 млрд рублей

Один из приоритетных для Ленобласти нацпроект "Демография", в этом году на него потратят 1 млрд 70 млн рублей. Фото: pixabay.com

Один из приоритетных для Ленобласти нацпроект "Демография", в этом году на него потратят 1 млрд 70 млн рублей. Фото: pixabay.com

Власти Ленобласти в течение 3 лет направят на национальные проекты 8 млрд рублей из федерального бюджета и 4 млрд рублей из регионального.

Об этом на выставке-ярмарке «Агрорусь» рассказала представитель комитета экономического развития Ленобласти Евгения Таллер.

На территории Ленобласти реализуется 51 федеральный проект. Для их выполнения организованы специальные комитеты, которые курируют четыре вице-губернатора Ленобласти.

В этом году в регионе на реализацию нацпроектов выделено 7,4 млрд рублей, из которых 4,4 млрд рублей поступает из федерального бюджета, а 2,8 млрд рублей — из бюджета Ленобласти. Кроме того, 200 млн рублей на эти цели дает Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ленобласть в 3 раза увеличивает подъемные для молодых медиков.